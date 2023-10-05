Песков: запрет на экспорт топлива будет действовать, пока это необходимо

Правительство не устанавливало определённую дату отмены запрета на экспорт топлива из России, он будет действовать, пока это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что после улучшения ситуации кабмин будет рассматривать другие меры.

Ранее нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.