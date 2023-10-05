Песков: запрет на экспорт топлива будет действовать, пока это необходимо
- РИА Новости
«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков добавил, что после улучшения ситуации кабмин будет рассматривать другие меры.
Ранее нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.