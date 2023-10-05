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Песков: запрет на экспорт топлива будет действовать, пока это необходимо

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Правительство не устанавливало определённую дату отмены запрета на экспорт топлива из России, он будет действовать, пока это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: запрет на экспорт топлива будет действовать, пока это необходимо
  • РИА Новости

«Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет», — сказал он на брифинге с журналистами. 

Песков добавил, что после улучшения ситуации кабмин будет рассматривать другие меры.

Ранее нефтяники поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров топлива, сообщило правительство России.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, в России наблюдается значительное снижение оптовых цен на топливо почти во всех регионах.

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