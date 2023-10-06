Депутат Лантратова предложила госслужащим переводить 2% дохода на нужды СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки «Вклад в Победу» для перечисления 2% ежемесячного дохода ряда госслужащих в фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

Лантратова отметила, что российские граждане активно поддерживают своих защитников, а за последний год проект «Всё для Победы!» собрал почти 7,5 млрд рублей для бойцов на передовой.

В современной России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад в достижение задач военнослужащих, отметила автор инициативы. По её мнению, государственные служащие должны быть в авангарде патриотического движения.

Речь в письме Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина, которое есть в распоряжении RT, идёт о том, чтобы перечислять в фонд малую часть ежемесячного дохода как депутатов Госдумы, так и депутатов регионального и муниципального уровней, госслужащих, занимающих должности, отнесённые к категории руководителей, а также руководителей федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

Также предлагается рекомендовать участие в благотворительной подписке тем госслужащим, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трёх прожиточных минимумов.

В начале октября фонд «Защитники Отечества» открыл в Челябинске первый в России единый центр поддержки и реабилитации ветеранов.

24 сентября правительство выделило более 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества».