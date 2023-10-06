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Врач Алентов дал рекомендации по приёму витамина D

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Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов выразил мнение, что единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в течение года, — это витамин D.
Врач Алентов дал рекомендации по приёму витамина D
  • Gettyimages.ru

«Он (витамин D. — RT) синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — объяснил он в беседе с газетой «Известия».

По словам врача, в первую очередь его можно получить, включив в свой рацион больше животной пищи, в том числе рыбу, икру, яичный желток, молоко.

Также для синтеза витамина D в коже важно чаще находиться на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни, отметил Алентов.

Он также посоветовал не употреблять витамин D в БАДах, поскольку трудно проверить его качество. Лучше отдать предпочтение лекарственным препаратам с содержанием витамина D, которые назначит врач.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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