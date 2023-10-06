X5 Group протестирует модель работы магазинов малого формата, заявил директор по стратегии и развитию бизнеса компании Владимир Салахутдинов.

Сообщение передаёт ТАСС.

По его словам, у компании есть малое подразделение, которое пока называется «X5 для бизнеса», где будет тестироваться модель франшизы для маленьких магазинов.

Так, X5 Group планирует в ближайшее время запустить пилотный проект.

Магазины будут называться «Около», уточнил Салахутдинов.

Кроме того, директор по взаимодействию с органами госвласти компании Станислав Богданов заявил, что X5 Group собирается внедрить механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов в магазинах ретейлера.