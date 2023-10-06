Власти утвердили заградительную пошлину на экспорт топлива в 50 тысяч рублей

Правительство России утвердило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года.

Об этом сказано в постановлении правительства.

Как отмечается в документе, для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы государства введена заградительная пошлина на нефтепродукты.

Таким образом, она составит 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, правительство России разрешило экспорт дизельного топлива по трубопроводам для производителей, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% произведённой продукции.