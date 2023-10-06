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Цены на такси в регионах выросли от 1 до 44 %

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Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко заявил, что цены на поездки в такси за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от субъекта России.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Луговенко, такие тенденции вызваны недостаточной работой в этих субъектах над сферой таксомоторных перевозок до вступления в силу нового закона о такси.

«Это значит, что контроль за такси в этих регионах не осуществлялся», — сказал чиновник.

1 сентября вступил в силу ряд изменений в сфере регулирования перевозок на такси.

Также МВД поддержало предложение о запрете стоянки такси в жилой зоне свыше 30 минут.

Кроме того, в генпрокуратуре отметили, что прокуроры проверят реестры легковых такси.

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