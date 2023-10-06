Цены на такси в регионах выросли от 1 до 44 %
Об этом пишет газета «Известия».
По словам Луговенко, такие тенденции вызваны недостаточной работой в этих субъектах над сферой таксомоторных перевозок до вступления в силу нового закона о такси.
«Это значит, что контроль за такси в этих регионах не осуществлялся», — сказал чиновник.
1 сентября вступил в силу ряд изменений в сфере регулирования перевозок на такси.
Также МВД поддержало предложение о запрете стоянки такси в жилой зоне свыше 30 минут.
Кроме того, в генпрокуратуре отметили, что прокуроры проверят реестры легковых такси.