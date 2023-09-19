Генпрокуратура: прокуроры проверят реестры легковых такси

Прокуроры проверят реестры легковых такси.

Об этом сообщила Генпрокуратура.

Отмечается, что с 1 сентября вступил в силу закон, в соответствии с которым уполномоченные органы власти субъектов обязаны издать ряд нормативных правовых актов, направленных на функционирование деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, а также сформировать региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб их заказа.

«Генпрокуратура России поручила взять на контроль разработку, принятие и ведение региональными органами власти соответствующих нормативных правовых актов, а также ведение вышеуказанных реестров», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведена проверка уже принятых актов на предмет соответствия их требованиям законодательства.

Ранее Следственный комитет завёл уголовное дело после того, как водитель такси, двигаясь по улице Нижегородской в городе Москве, совершил наезд на десятилетнего мальчика.