СК возбудил дело после наезда таксиста на ребёнка в центре Москвы
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении регионального СК в Telegram-канале.
Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сейчас ребёнок находится в московской больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Водитель автомобиля задержан, правоохранители проводят следственные действия.
Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля.