Узнать больше

СК возбудил дело после наезда таксиста на ребёнка в центре Москвы

Короткая ссылка
Следственный комитет завёл уголовное дело после того, как водитель такси, двигаясь по улице Нижегородской в городе Москве, совершил наезд на десятилетнего мальчика.
СК возбудил дело после наезда таксиста на ребёнка в центре Москвы
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении регионального СК в Telegram-канале.

Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас ребёнок находится в московской больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Водитель автомобиля задержан, правоохранители проводят следственные действия.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить