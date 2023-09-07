СК возбудил дело после наезда таксиста на ребёнка в центре Москвы

Следственный комитет завёл уголовное дело после того, как водитель такси, двигаясь по улице Нижегородской в городе Москве, совершил наезд на десятилетнего мальчика.

Об этом говорится в заявлении регионального СК в Telegram-канале.

Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сейчас ребёнок находится в московской больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Водитель автомобиля задержан, правоохранители проводят следственные действия.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, что пострадавший мальчик находится в тяжёлом состоянии после наезда автомобиля.