Прокуратура Москвы сообщила о тяжёлом состоянии мальчика, которого сбил таксист
- РИА Новости
Пресс-служба опубликовала видео с инцидентом, на котором видно, как машина сбивает десятилетнего мальчика.
«Действия 32-летнего водителя такси подлежат квалификации по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — заявило ведомство.
Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.
Ранее стало известно, что таксист сбил мальчика в Москве, инцидент произошёл на Нижегородской улице. Ребёнок госпитализирован.
По имеющимся данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, установленного на регулируемом пешеходном переходе.