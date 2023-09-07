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Прокуратура Москвы сообщила о тяжёлом состоянии мальчика, которого сбил таксист

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Ребёнок, которого сбил автомобиль такси в Москве, находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается медицинская помощь, сообщила в столичной прокуратуре.
Прокуратура Москвы сообщила о тяжёлом состоянии мальчика, которого сбил таксист
  • РИА Новости

Пресс-служба опубликовала видео с инцидентом, на котором видно, как машина сбивает десятилетнего мальчика.

«Действия 32-летнего водителя такси подлежат квалификации по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — заявило ведомство.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

Ранее стало известно, что таксист сбил мальчика в Москве, инцидент произошёл на Нижегородской улице. Ребёнок госпитализирован.

По имеющимся данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, установленного на регулируемом пешеходном переходе.

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