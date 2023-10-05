Психолог Сулим посоветовала учителям переключаться на другую деятельность по вечерам

Кандидат психологических наук Софья Сулим заявила, что педагогам важно уметь отключаться от уроков и учеников.

«То есть в вечернее время переключаться на другую деятельность. Для восполнения ресурсов, конечно, должны быть выходные дни, когда нагрузка минимальная, так называемые методические дни. Учитель должен помнить, что это работа и иногда необходимо беречь свои эмоции и ресурсы», — отметила она в беседе с РИАМО.

Как считает Сулим, в общении с учениками важно оставаться в экспертной позиции.

Со своей стороны, психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» подтвердил, что учителя не могут постоянно «быть в ресурсе».

«Но нужно находить время отдыхать, соблюдать режим труда и отдыха», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил учителей региона с профессиональным праздником. Он выразил педагогам благодарность за труд, терпение и мудрость.