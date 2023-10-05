Власти Карелии поздравили учителей региона с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил учителей региона с профессиональным праздником. Он выразил педагогам благодарность за труд, терпение и мудрость.

Об этом сообщает karelinform.ru.

«Самые тёплые пожелания и искренние слова благодарности сегодня вам, уважаемые педагоги! Спасибо за ваш труд, терпение и мудрость!» — написал Парфенчиков на своей странице.

Также учителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, передаёт «Вслух.ру».

«Сейчас в Тюменской области трудятся более 11 тыс. педагогов, треть из них — молодые. День учителя — ещё один прекрасный повод поблагодарить вас», — отмечается в поздравлении.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.