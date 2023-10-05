Власти Карелии поздравили учителей региона с профессиональным праздником
- РИА Новости
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Об этом сообщает karelinform.ru.
«Самые тёплые пожелания и искренние слова благодарности сегодня вам, уважаемые педагоги! Спасибо за ваш труд, терпение и мудрость!» — написал Парфенчиков на своей странице.
Также учителей поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, передаёт «Вслух.ру».
«Сейчас в Тюменской области трудятся более 11 тыс. педагогов, треть из них — молодые. День учителя — ещё один прекрасный повод поблагодарить вас», — отмечается в поздравлении.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.