Военные эксперты назвали «Сармат» и «Буревестник» оружием сдерживания

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о том, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время.

Президент России также сообщил, что проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник».

«Это стратегические системы оружия. Они дополнят существующие образцы российской ядерной триады. Поэтому это будет дополнением к имеющимся возможностям по стратегическому ядерному сдерживанию», — рассказал Коротченко.

В подобном ключе высказался и военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, «Сармат» и «Буревестник» скоро будут приняты на вооружение.

«Это укрепляет нашу безопасность. Это не оружие первого удара или оружие поля боя, это оружие сдерживания. Если наш вероятный противник знает, что у нас есть такое оружие и оно может быть применено в тех случаях, о которых говорил президент в своей речи на Валдайском форуме, то он будет понимать, что шутить с Россией нельзя», — считает Литовкин.

Военный эксперт обратил особое внимание на то, что Запад не хочет открытого конфликта с Россией.

«Столтенберг неоднократно говорил о том, что Запад должен делать всё для того, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины. Они воюют на Украине против России жизнями украинского народа, но не хотят, чтобы конфликт вышел на территорию стран НАТО. Потому что они понимают, что Россия — ракетно-ядерная держава и конфликт с такой державой им не нужен», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время.