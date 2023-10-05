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Губернатор Бочаров поздравил ветерана Сталинградской битвы Рогова с 99-летием

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил ветерана Сталинградской битвы Евгения Рогова с 99-летием. Он пожелал ему здоровья и долголетия.
Губернатор Бочаров поздравил ветерана Сталинградской битвы Рогова с 99-летием
  • © Администрация Волгоградской области

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на администрацию региона.

Рогов принимал участие в защите Сталинграда, будучи автоматчиком в составе 159-й стрелковой бригады 28-й армии.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и другими наградами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску контр-адмиралу, участнику Великой Отечественной войны и войны с Японией, кавалеру ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, почётному ветерану города Аркадию Ганрио.

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