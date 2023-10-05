Узнать больше

Губернатор Никитин: педагог ведёт за собой своих воспитанников

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил педагогов региона с Днём учителя. По его словам, роль этой профессии в обществе с каждым годом только возрастает.
Губернатор Никитин: педагог ведёт за собой своих воспитанников
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Педагог — это тот, кто ведёт за собой своих воспитанников, помогает им делать важные и даже судьбоносные шаги на своём пути. Такой труд требует постоянной работы над собой, развития лидерских качеств, а также творческого вдохновения», — заявил Никитин.

По его словам, в регионе много талантливых и ярких учителей, способных открывать для своих учеников новые горизонты.

С поздравлением выступил и полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передаёт «Тюменская область сегодня».

«Вы учите видеть ошибки и исправлять их. Собственным примером прививаете высокие морально-нравственные качества. Благодарю каждого педагога Уральского федерального округа за воспитание достойных поколений», — сказал он.

Якушев пожелал учителям, чтобы благодарность их учеников всегда заряжала энергией для новых профессиональных свершений.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить