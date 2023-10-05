Губернатор Никитин: педагог ведёт за собой своих воспитанников

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил педагогов региона с Днём учителя. По его словам, роль этой профессии в обществе с каждым годом только возрастает.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Педагог — это тот, кто ведёт за собой своих воспитанников, помогает им делать важные и даже судьбоносные шаги на своём пути. Такой труд требует постоянной работы над собой, развития лидерских качеств, а также творческого вдохновения», — заявил Никитин.

По его словам, в регионе много талантливых и ярких учителей, способных открывать для своих учеников новые горизонты.

С поздравлением выступил и полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, передаёт «Тюменская область сегодня».

«Вы учите видеть ошибки и исправлять их. Собственным примером прививаете высокие морально-нравственные качества. Благодарю каждого педагога Уральского федерального округа за воспитание достойных поколений», — сказал он.

Якушев пожелал учителям, чтобы благодарность их учеников всегда заряжала энергией для новых профессиональных свершений.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.