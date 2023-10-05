В ХМАО назвали вакансии для учителей с самой высокой зарплатой

В Ханты-Мансийском автономном округе самую высокую зарплату среди школьных учителей предлагают преподавателям английского языка и педагогам начальных классов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, преподавателям английского языка, работающим удалённо, в Югре предлагают оплату в диапазоне от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Учителям начальных классов готовы платить от 66 тыс. рублей. Педагогам по истории и обществознанию в школах округа предлагают зарплату от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

На данный момент в регионе открыто около 70 вакансий для учителей, 20% из них предлагают зарплату от 75 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.