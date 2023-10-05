Губернатор Артюхов поблагодарил учителей Ямала за созидательный труд
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«Год педагога и наставника и региональный Год знаний — ещё один повод выразить нашу благодарность, искреннее уважение к труду учителя», — сказал Артюхов.
Поздравил педагогов и губернатор Кировской области Александр Соколов, передаёт progorod43.
«Педагоги всегда дают больше, чем просто знания учебной программы — они помогают найти правильный путь, учат мыслить, сопереживать ближним, любить Родину. Уроки честности, доброты, патриотизма порой важнее оценок в дневниках», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.