Губернатор Артюхов поблагодарил учителей Ямала за созидательный труд

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил учителей региона с профессиональным праздником, поблагодарив их за созидательный труд.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Год педагога и наставника и региональный Год знаний — ещё один повод выразить нашу благодарность, искреннее уважение к труду учителя», — сказал Артюхов.

Поздравил педагогов и губернатор Кировской области Александр Соколов, передаёт progorod43.

«Педагоги всегда дают больше, чем просто знания учебной программы — они помогают найти правильный путь, учат мыслить, сопереживать ближним, любить Родину. Уроки честности, доброты, патриотизма порой важнее оценок в дневниках», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.