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Власти Ставрополья поздравили учителей региона с профессиональным праздником

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил учителей региона с профессиональным праздником и назвал их значимыми людьми в жизни каждого человека.
Власти Ставрополья поздравили учителей региона с профессиональным праздником
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.

«С вашей помощью дети не только получают знания. Они учатся отличать добро и зло, помогать друг другу, уважать старших, преодолевать трудности», — отметил глава региона.

С поздравлением выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на его пресс-службу.

«Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия», — сказал Минниханов.

По его словам, работа учителя — это больше, чем профессия, это призвание.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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