Власти Ставрополья поздравили учителей региона с профессиональным праздником
- РИА Новости
- © Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.
«С вашей помощью дети не только получают знания. Они учатся отличать добро и зло, помогать друг другу, уважать старших, преодолевать трудности», — отметил глава региона.
С поздравлением выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на его пресс-службу.
«Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия», — сказал Минниханов.
По его словам, работа учителя — это больше, чем профессия, это призвание.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.