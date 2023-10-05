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Большинство россиян помнят имя первого учителя

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Согласно новому исследованию, 94% россиян помнят имя своего первого классного руководителя, из них 51% считают, что учёба в младшей школе повлияла на их любовь к знаниям и дальнейшие успехи в обучении.
Большинство россиян помнят имя первого учителя
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной экосистемы «Самолётум».

Математику назвали самым любимым предметом в школе 37% респондентов. Каждый пятый с удовольствием ходил на уроки русского языка и литературы.

Ещё 7% опрошенных назвали биологию, 6% — информатику.

Среди самых часто прогуливаемых уроков — физкультура (36%), музыка (34%) и иностранный язык (11%), передаёт газета «Известия».

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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