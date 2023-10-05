Большинство россиян помнят имя первого учителя
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной экосистемы «Самолётум».
Математику назвали самым любимым предметом в школе 37% респондентов. Каждый пятый с удовольствием ходил на уроки русского языка и литературы.
Ещё 7% опрошенных назвали биологию, 6% — информатику.
Среди самых часто прогуливаемых уроков — физкультура (36%), музыка (34%) и иностранный язык (11%), передаёт газета «Известия».
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.