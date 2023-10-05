Россияне назвали достойной зарплату учителей в 95 тысяч рублей

Россияне считают, что достойная заработная плата учителя в России должна составлять 95 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Как отмечает РБК, в опросе приняли участие 1600 граждан из более чем 350 населённых пунктов России.

Отмечается, что 95 тыс. рублей — средний показатель, названный респондентами. Для 28% опрошенных достойный уровень зарплаты учителя — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц, а для 17% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили у россиян, какую профессию они выбрали бы при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности.

Отмечается, что 7% россиян хотели бы стать врачами. Пилотами мечтали бы побыть 6% опрошенных, актёрами — 5%.

4% респондентов хотели бы в течение целого дня поработать чиновниками, столько же — отправиться в космос, пояснили эксперты.