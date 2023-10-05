Узнать больше

Россияне назвали достойной зарплату учителей в 95 тысяч рублей

Короткая ссылка
Россияне считают, что достойная заработная плата учителя в России должна составлять 95 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
Россияне назвали достойной зарплату учителей в 95 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Taalulla

Как отмечает РБК, в опросе приняли участие 1600 граждан из более чем 350 населённых пунктов России.

Отмечается, что 95 тыс. рублей — средний показатель, названный респондентами. Для 28% опрошенных достойный уровень зарплаты учителя — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц, а для 17%  — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили у россиян, какую профессию они выбрали бы при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности.

Отмечается, что 7% россиян хотели бы стать врачами. Пилотами мечтали бы побыть 6% опрошенных, актёрами — 5%.

4% респондентов хотели бы в течение целого дня поработать чиновниками, столько же — отправиться в космос, пояснили эксперты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить