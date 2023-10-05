Глава ФПБК обжаловал решение суда по иску актёра Козловского
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
Жалоба подана в Мосгорсуд. В ней адвокат ответчика Никита Некрасов просит отменить вынесенное ранее решение Пресненского суда столицы и оставить исковые требования Данилы Козловского без удовлетворения.
13 сентября Пресненский суд вынес решение в пользу актёра и взыскал с главы ФПБК 1 рубль в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.
В обращении Бородина также говорилось, что актёр специально переехал в Соединённые Штаты, чтобы «дистанцироваться от России».
В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.
19 апреля стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину.