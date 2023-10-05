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Глава ФПБК обжаловал решение суда по иску актёра Козловского

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RT
Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» подала апелляционную жалобу на решение суда по делу о защите чести, деловой репутации и достоинства актёра Даниила Козловского. Об этом RT сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.
Глава ФПБК обжаловал решение суда по иску актёра Козловского
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Жалоба подана в Мосгорсуд. В ней адвокат ответчика Никита Некрасов просит отменить вынесенное ранее решение Пресненского суда столицы и оставить исковые требования Данилы Козловского без удовлетворения.

13 сентября Пресненский суд вынес решение в пользу актёра и взыскал с главы ФПБК 1 рубль в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС.

В обращении Бородина также говорилось, что актёр специально переехал в Соединённые Штаты, чтобы «дистанцироваться от России».

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

19 апреля стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину.

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