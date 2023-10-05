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Врач Тихомирова: стакан воды натощак помогает снизить риск тромбозов

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.
Врач Тихомирова: стакан воды натощак помогает снизить риск тромбозов
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

Привычка пить натощак воду помогает организму восстановить водный баланс, который нарушается из-за потери жидкости во сне, а также запустить работу ЖКТ, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — добавила Тихомирова.

По её словам, это также помогает запустить метаболические процессы, что хорошо для борьбы с лишним весом. Кроме этого, вода необходима для поддержания здоровья волос и кожи, заключила врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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