В ГД предложили строить приюты на штрафы за жестокое обращение с животными
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Создание зоополиции в России приведёт лишь к увеличению бюрократии, выразил он мнение в беседе с «Парламентской газетой».
По словам депутата, лучше, когда защитой прав животных занимаются неравнодушные люди, поэтому нужно повысить статус общественных инспекторов, расширить их полномочия и прописать ответственность.
«И ещё одно предложение, которое, надеюсь, в осеннюю сессию мы... внесём в Госдуму, а может быть, и примем в первом чтении, — окрасить средства, полученные в виде штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, избавление от питомцев, нарушения в приютах. Эти средства надо отправлять на возведение приютов», — заявил Бурматов.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 69% жителей России занимаются благотворительностью в том или ином формате. Так, 16% участников заявили, что помогают приютам для животных.