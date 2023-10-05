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В ГД предложили строить приюты на штрафы за жестокое обращение с животными

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что в Госдуме рассмотрят законопроект о том, чтобы штрафы, полученные за жестокое обращение с животными, направлять на строительство приютов для бесхозных и выброшенных собак и кошек.
В ГД предложили строить приюты на штрафы за жестокое обращение с животными
  • Gettyimages.ru
  • © Andyborodaty

Создание зоополиции в России приведёт лишь к увеличению бюрократии, выразил он мнение в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, лучше, когда защитой прав животных занимаются неравнодушные люди, поэтому нужно повысить статус общественных инспекторов, расширить их полномочия и прописать ответственность.

«И ещё одно предложение, которое, надеюсь, в осеннюю сессию мы... внесём в Госдуму, а может быть, и примем в первом чтении, — окрасить средства, полученные в виде штрафов по статьям Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, избавление от питомцев, нарушения в приютах. Эти средства надо отправлять на возведение приютов», — заявил Бурматов.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 69% жителей России занимаются благотворительностью в том или ином формате. Так, 16% участников заявили, что помогают приютам для животных.

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