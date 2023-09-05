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Большинство россиян заявили, что занимаются благотворительностью

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Согласно новому исследованию сайта kp.ru, 69% жителей России занимаются благотворительностью в том или ином формате.
Большинство россиян заявили, что занимаются благотворительностью
  • Gettyimages.ru
  • © toxawww

По словам 22% респондентов, они перечисляют средства в благотворительные фонды. Ещё 18% утверждают, что помогают людям на улице.

Как рассказали 17% опрошенных, они жертвуют деньги на лечение детей.

Кроме того, 16% участников исследования помогают приютам для животных, 12% передают вещи малоимущим, 9% оказывают помощь детским домам.

Опрос проходил в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками стали 4,1 тыс. пользователей.

У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2023 года в России общий оборот пожертвований вырос на 62%.

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