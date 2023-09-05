За восемь месяцев 2023 года в России общий оборот пожертвований вырос на 62%

За восемь месяцев 2023 года в России общий оборот пожертвований через ЮKassa вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ЮMoney».

Согласно данным сервиса, число благотворителей выросло на 44%, а количество платежей — на 48%.

Средний размер пожертвований на лечение детей вырос на 20% за первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил около 500 рублей.

При этом в среднем около 1,3 тыс. рублей россияне жертвуют в фонды, которые помогают детским домам, детям из малообеспеченных семей.

Больше всего на пожертвования отправляют в Петербурге (в среднем 883 рубля), Москве и Московской области (696 рублей), а также в Краснодарском крае (465 рублей).

Ранее сообщалось, что в сервисе на mos.ru завершилось голосование по выбору новых поводов для создания благотворительных сборов в рамках проекта «Активный гражданин».