За восемь месяцев 2023 года в России общий оборот пожертвований вырос на 62%
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «ЮMoney».
Согласно данным сервиса, число благотворителей выросло на 44%, а количество платежей — на 48%.
Средний размер пожертвований на лечение детей вырос на 20% за первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил около 500 рублей.
При этом в среднем около 1,3 тыс. рублей россияне жертвуют в фонды, которые помогают детским домам, детям из малообеспеченных семей.
Больше всего на пожертвования отправляют в Петербурге (в среднем 883 рубля), Москве и Московской области (696 рублей), а также в Краснодарском крае (465 рублей).
Ранее сообщалось, что в сервисе на mos.ru завершилось голосование по выбору новых поводов для создания благотворительных сборов в рамках проекта «Активный гражданин».