В Москве временный светофор упал на человека из-за сильного ветра

Пешеход пострадал во время падения временного светофора из-за сильного ветра в Москве, ему будет оказана всесторонняя помощь.

Об этом заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл на Кировоградской улице, на текущий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

«В отношении подрядчика, который отвечает за содержание светофоров, будет проведена проверка», — говорится в заявлении ЦОДД.

Ранее сообщалось, что автобус сбил коляску с ребёнком в Барнауле, ребёнок получил травмы.