В Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком
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«Мужчина 1967 года рождения, управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводит РИА Новости сообщение.
Ребёнок 2022 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Ранее водитель Mercedes въехал в группу пешеходов в центре Москвы.
Позже СК возбудил дело по факту ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы.