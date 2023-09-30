Узнать больше

В Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком

Короткая ссылка
Автобус сбил коляску с ребёнком в Барнауле, ребёнок получил травмы, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
В Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком
  • Gettyimages.ru

«Мужчина 1967 года рождения, управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводит РИА Новости сообщение.

Ребёнок 2022 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее водитель Mercedes въехал в группу пешеходов в центре Москвы.

Позже СК возбудил дело по факту ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить