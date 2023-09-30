В Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком

Автобус сбил коляску с ребёнком в Барнауле, ребёнок получил травмы, сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

«Мужчина 1967 года рождения, управляя автобусом ГАЗ, при движении допустил наезд на детскую коляску, которую вела женщина, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводит РИА Новости сообщение.

Ребёнок 2022 года рождения получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее водитель Mercedes въехал в группу пешеходов в центре Москвы.

Позже СК возбудил дело по факту ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы.