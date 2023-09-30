СК возбудил дело по факту ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Об этом говорится в заявлении ГСУ СК России по Москве, опубликованном в Telegram.

Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие уведомило, что на текущий момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а правоохранители проводят осмотр места происшествия.

Также в заявлении сказано, что водитель автомобиля отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes въехал в группу пешеходов в центре Москвы на Большой Никитской улице.