СК возбудил дело по факту ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы
Об этом говорится в заявлении ГСУ СК России по Москве, опубликованном в Telegram.
Сообщается, что дело было заведено по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствие уведомило, что на текущий момент всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а правоохранители проводят осмотр места происшествия.
Также в заявлении сказано, что водитель автомобиля отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования.
Ранее сообщалось, что водитель Mercedes въехал в группу пешеходов в центре Москвы на Большой Никитской улице.