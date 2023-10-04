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Флеболог Шайдаков дал советы по профилактике развития тромбоза в самолёте

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Врач-флеболог, глава Национальной ассоциации флебологов профессор Евгений Шайдаков заявил, что во время полёта невозможность размять ноги замедляет кровообращение, что повышает вероятность формирования тромбов.
Флеболог Шайдаков дал советы по профилактике развития тромбоза в самолёте
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«Есть два основных опасных признака: внезапно сильно опухает нога, чаще стопа и голень, и появляется боль в икре. Иногда развивается только один из этих симптомов. Но бывает, хотя и реже, что заболевание развивается без видимых симптомов — только с лёгким дискомфортом в ногах», — цитирует врача «Российская газета».

Как отметил Шайдаков, в зоне риска — люди с некоторыми заболеваниями крови, женщины, которые принимают гормональные контрацептивы, люди с лишним весом, а также очень высокие или очень низкие люди.

При внезапном появлении одышки, сердцебиения, резких болей в ногах, за грудиной, головной боли рекомендуется немедленно обратиться к врачу и сообщить о недавнем перелёте.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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