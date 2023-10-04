В «Мосфильме» прокомментировали ситуацию с фото Волочковой в музее киноконцерна
- РИА Новости
По словам представителей киноконцерна, самолёт, рядом с которым сфотографировалась балерина, является макетом образца военной техники времён Великой Отечественной войны. Это собирательный образ военного истребителя 1940-х годов.
«Исторической ценности он не имеет, однако является символом памяти о Великой Отечественной войне... Макет установлен как дань памяти и уважения советским лётчикам времён войны от мосфильмовцев», — подчеркнули в пресс-службе.
На этом фоне там выразили мнение, что любой символ, связанный с памятью о Великой Отечественной войне, требует к себе уважительного отношения со стороны каждого потомка поколения победителей.
Вместе с тем в киноконцерне добавили, что Волочкова находилась на территории «Мосфильма» не как участник экскурсионной группы, а «как гость или участник съёмок ТВ-шоу в одном из павильонов, свободно перемещаясь по территории киностудии» без музейного гида.
Ранее в одной из соцсетей Волочкова разместила фото, на котором видно, как она стоит рядом с самолётом, напоминающим транспортное средство, которое в теории могло быть использовано в период Великой Отечественной войны.
В комментариях подписчики осудили балерину за позу, которую та выбрала для фотографии, — Волочкова закинула ногу на крыло самолёта.
Впоследствии балерина прокомментировала произошедшее, отметив, что самолёт был бутафорским, а сама она — патриот России.