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В СФ оценили идею ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников.
В СФ оценили идею ввести единую систему скидок для успешных студентов-платников
  • РИА Новости

«Система поощрения и стимулирования хорошей учёбы приветствуется... Но что касается унификации подходов: стоит понимать, что где-то одна доплата, где-то — другая, есть также региональные выплаты. У всех вузов разные возможности», — отметила сенатор. 

Это связано и с зарплатами педагогов, с закупкой оборудования, с улучшением материально-технической базы, пояснила сенатор. По её словам, в целом могут быть разработаны единые критерии.

«Например: учиться на «отлично», победил в олимпиаде, ведёт какой-то проект. Но говорить о какой-то унификации сумм финансовой поддержки я бы не спешила. А методические рекомендации какие-то должны быть... Чтобы вузы ориентировались, и головное ведомство понимало и провело мониторинг того, какие сегодня есть меры поощрения успешных, талантливых студентов», — заключила она.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать единые правила предоставления скидок на оплату обучения для учащихся вузов, которые демонстрируют успехи в учёбе.

Подробнее — в материале RT.

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