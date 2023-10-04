Суд оставил в СИЗО до января обвиняемого в покушении на Прилепина

Басманный суд Москвы принял решение оставить под стражей до 6 января Александра Пермякова, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову до 6 января 2024 года удовлетворить», — огласила решение судья.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

Позже Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.