Суд оставил в СИЗО до января обвиняемого в покушении на Прилепина
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову до 6 января 2024 года удовлетворить», — огласила решение судья.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
Позже Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.