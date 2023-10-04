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Файзуллину представили будущие корпуса УрФУ

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Главе Минстроя России Иреку Файзуллину представили площадку, где к 2026 году возведут учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления Уральского федерального университета.
Файзуллину представили будущие корпуса УрФУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

«Площадка под строительство второй очереди кампуса УрФУ уже полностью готова. Евгений Куйвашев показал Иреку Файзуллину территорию, где скоро начнут возводить учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, а также комплекс зданий СУНЦ УрФУ», — говорится в сообщении.

Также планируется построить технопарк электронной промышленности.

Ранее сообщалось, что на симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития» в Москве Башкирия представила проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе.

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