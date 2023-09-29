Башкирия представила проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Мы считаем, что неверно ставить знак равенства между межвузовским кампусом и университетами. Первый — намного более широкое понятие, так как предполагает интеграцию и совместную работу вузов, а также создание ряда сервисов, в том числе цифровых, которых нет в обычном университете», — заявил руководитель проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.
По его словам, в единую цифровую систему «Умного кампуса» включат образовательный процесс, научную работу, внеучебную деятельность.
Как отметил Гладких, специальные сервисы позволят организовать мероприятия и управлять совместными проектами.
«Также в проекте предлагаются различные мультимедийные решения», — добавил он.
Всероссийский проект по созданию кампусов входит в национальный проект «Наука и университеты».
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