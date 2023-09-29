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Башкирия представила проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе

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На симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития» в Москве Башкирия представила проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе.
Башкирия представила проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы считаем, что неверно ставить знак равенства между межвузовским кампусом и университетами. Первый — намного более широкое понятие, так как предполагает интеграцию и совместную работу вузов, а также создание ряда сервисов, в том числе цифровых, которых нет в обычном университете», — заявил руководитель проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.

По его словам, в единую цифровую систему «Умного кампуса» включат образовательный процесс, научную работу, внеучебную деятельность.

Как отметил Гладких, специальные сервисы позволят организовать мероприятия и управлять совместными проектами.

«Также в проекте предлагаются различные мультимедийные решения», — добавил он.

Всероссийский проект по созданию кампусов входит в национальный проект «Наука и университеты».

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