В Москве запустили пятый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний
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Об этом сообщает НСН.
Алгоритм должен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки шести патологий, по трём из которых столичные врачи ранее не использовали ИИ — это мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек.
«Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования», — сказала Ракова.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ.