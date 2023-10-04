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В Москве запустили пятый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

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В Москве запустили пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве запустили пятый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Алгоритм должен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки шести патологий, по трём из которых столичные врачи ранее не использовали ИИ — это мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек.

«Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования», — сказала Ракова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ.

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