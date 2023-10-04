В Москве запустили пятый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

В Москве запустили пятый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Алгоритм должен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки шести патологий, по трём из которых столичные врачи ранее не использовали ИИ — это мочекаменная болезнь, новообразования печени и почек.

«Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования», — сказала Ракова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве представили новый сервис ИИ для поиска признаков восьми заболеваний на КТ.