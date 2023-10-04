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На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане

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Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти туристки в банном чане не территории загородного кемпинга на Халактырском пляже.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального СУ СК.

Отмечается, что, по предварительным данным, во время купания в банном чане 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни.

«Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В августе турист из Новосибирска погиб, сорвавшись со страховки в горах Алтая.

Также турист из Иркутска умер во время катания на банане в Анапе.

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