На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального СУ СК.
Отмечается, что, по предварительным данным, во время купания в банном чане 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни.
«Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В августе турист из Новосибирска погиб, сорвавшись со страховки в горах Алтая.
Также турист из Иркутска умер во время катания на банане в Анапе.