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Турист из Иркутска умер во время катания на банане в Анапе

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Мужчина из Иркутска умер, пока катался на банане по Чёрному морю в Анапе, у него случился сердечный приступ.
Турист из Иркутска умер во время катания на банане в Анапе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Известно, что 52-летний турист прилетел на курорт в отпуск и вечером, 2 августа, решил прокатиться на местном аттракционе. Однако во время поездки на банане ему резко стало плохо, и он упал в обморок.

Скорая помощь, которую вызвали прямо на побережье, не смогла спасти отдыхающего. Сейчас следствие и полицейские проводят проверку.

Ранее сообщалось, что катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке на реке Сок под Самарой. На рулевого судна завели уголовное дело.

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