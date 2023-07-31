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Катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке

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На реке Сок под Самарой катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке. На рулевого судна завели уголовное дело.
Катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru

Уточняется, что управлявший частным катером скрылся в неизвестном направлении после того, как переехал ребёнка. В результате инцидента девочка получила сильные травмы, потеряла много крови и находится в реанимации. 

Состояние несовершеннолетней оценивается как стабильно тяжёлое. 

«Ноги удалось спасти, но о дальнейших прогнозах говорить ещё рано», — отметили в областном Минздраве. 

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что шестимесячный ребёнок погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания водного транспортного средства. 

Также в результате столкновения микроавтобуса с туристами и грузовика на Алтае погиб один человек, ещё семеро, включая ребёнка, получили травмы.

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