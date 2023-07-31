Катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Уточняется, что управлявший частным катером скрылся в неизвестном направлении после того, как переехал ребёнка. В результате инцидента девочка получила сильные травмы, потеряла много крови и находится в реанимации.
Состояние несовершеннолетней оценивается как стабильно тяжёлое.
«Ноги удалось спасти, но о дальнейших прогнозах говорить ещё рано», — отметили в областном Минздраве.
В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что шестимесячный ребёнок погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания водного транспортного средства.
Также в результате столкновения микроавтобуса с туристами и грузовика на Алтае погиб один человек, ещё семеро, включая ребёнка, получили травмы.