Катер на пляже под Самарой изрубил ноги 12-летней девочке

На реке Сок под Самарой катер изрубил гребным винтом ноги 12-летней девочке. На рулевого судна завели уголовное дело.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что управлявший частным катером скрылся в неизвестном направлении после того, как переехал ребёнка. В результате инцидента девочка получила сильные травмы, потеряла много крови и находится в реанимации.

Состояние несовершеннолетней оценивается как стабильно тяжёлое.

«Ноги удалось спасти, но о дальнейших прогнозах говорить ещё рано», — отметили в областном Минздраве.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шестимесячный ребёнок погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания водного транспортного средства.

Также в результате столкновения микроавтобуса с туристами и грузовика на Алтае погиб один человек, ещё семеро, включая ребёнка, получили травмы.