Один человек погиб в аварии с микроавтобусом на Алтае
- РИА Новости
«Произошло столкновение грузового автомобиля (ассенизатора) Hino с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего получили травмы семь человек (из них один ребёнок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ», — говорится в сообщении.
В комментарии ТАСС в ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находилась сборная группа туристов, которая следовала к водопаду Че-Чкыш.
Ранее два человека погибли и 12 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом с туристами из Казахстана на турецком курорте Аланья.
27 июля сообщалось, что легковушка врезалась в локомотив электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, в результате чего два человека погибли.