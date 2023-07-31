Один человек погиб в аварии с микроавтобусом на Алтае

В результате столкновения микроавтобуса с туристами и грузовика на Алтае погиб один человек, ещё семеро, включая ребёнка, получили травмы, заявили в региональном управлении МЧС России.

«Произошло столкновение грузового автомобиля (ассенизатора) Hino с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего получили травмы семь человек (из них один ребёнок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ», — говорится в сообщении.

В комментарии ТАСС в ведомстве уточнили, что в микроавтобусе находилась сборная группа туристов, которая следовала к водопаду Че-Чкыш.

Ранее два человека погибли и 12 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом с туристами из Казахстана на турецком курорте Аланья.

27 июля сообщалось, что легковушка врезалась в локомотив электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, в результате чего два человека погибли.