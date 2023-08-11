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Турист из Новосибирска погиб, сорвавшись со страховки в горах Алтая

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При прохождении туристического маршрута на перевале «Контейнер» в Алтайском крае турист из Новосибирска погиб, сорвавшись со страховки.
Турист из Новосибирска погиб, сорвавшись со страховки в горах Алтая
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в четверг, 10 августа.

«При очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший находился в составе туристической группы, которая не была зарегистрирована в региональном МЧС.

Ранее стало известно, что турист из Иркутска умер, пока катался на банане по Чёрному морю в Анапе.

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