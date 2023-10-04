Доцент Казанцева рассказала о новом правиле оплаты ЖКХ
Так, по её словам, при возникновении новых затрат на содержание общедомового имущества по вине кого-то из собственников оплачивать их придётся нарушителю, а не управляющей компании.
К таким случаям относятся акты вандализма в подъездах, лифтах, засор канализации и прочее.
«При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием», — сказала эксперт.
Ранее депутат Светлана Разворотнева рассказала о способах оплатить долги по ЖКУ.
Также адвокат Ольга Власова рассказала об уловках управляющих компаний в отношении жильцов.