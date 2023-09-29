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Адвокат Власова рассказала об уловках управляющих компаний в отношении жильцов

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Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнёры» Ольга Власова заявила, что управляющие компании могут добавлять в платёжки по ЖКУ «дополнительные опции», которые на самом деле не являются обязательными.
Адвокат Власова рассказала об уловках управляющих компаний в отношении жильцов
  • РИА Новости

«При отсутствии счётчиков в квартире они могут увеличивать повышающие коэффициенты или нормативы. Много нарушений традиционно управляющие организации совершают в начислениях оплаты за отопление, и разница в конечной сумме в результате такого нарушения может быть очень значительна», — сказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила Власова, иногда УК могут завышать и общую площадь жилого помещения. Кроме того, они могут искусственно создавать задолженность даже у добросовестных плательщиков, распределяя свои долги перед ресурсоснабжающими компаниями на собственников.

По словам адвоката, некоторые управляющие компании добавляют в платёжные документы дополнительные услуги, которые не являются коммунальными или жилищными.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова в беседе с газетой «Известия» рассказала, как сэкономить электроэнергию дома.

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