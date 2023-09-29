Адвокат Власова рассказала об уловках управляющих компаний в отношении жильцов
- РИА Новости
«При отсутствии счётчиков в квартире они могут увеличивать повышающие коэффициенты или нормативы. Много нарушений традиционно управляющие организации совершают в начислениях оплаты за отопление, и разница в конечной сумме в результате такого нарушения может быть очень значительна», — сказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Как отметила Власова, иногда УК могут завышать и общую площадь жилого помещения. Кроме того, они могут искусственно создавать задолженность даже у добросовестных плательщиков, распределяя свои долги перед ресурсоснабжающими компаниями на собственников.
По словам адвоката, некоторые управляющие компании добавляют в платёжные документы дополнительные услуги, которые не являются коммунальными или жилищными.
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