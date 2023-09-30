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Депутат Разворотнева рассказала о способах оплатить долги по ЖКУ

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги можно договориться об отсрочке платежа, реструктуризации или списании части долга.
Депутат Разворотнева рассказала о способах оплатить долги по ЖКУ
  • РИА Новости

«Если нет возможности заплатить сразу, то можно договориться о реструктуризации. Обязанности организации заключать соглашение о реструктуризации нет, но многие разумные поставщики услуг понимают, что лучше если человек будет платить в рассрочку, нежели не получат денег вообще», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если у человека низкие доходы, то можно подать заявку на получение жилищной субсидии.

«В соответствии с действующим законодательством, субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на ЖКУ выше определённого процента от доходов семьи: в большинстве регионов это 22%, в Москве — 10%», — уточнила Разворотнева.

Она отметила, что главное условие предоставления субсидий — отсутствие долгов.

«Сейчас в соответствии с действующим законодательством можно списать долги старше трёх лет, но автоматически это не произойдёт, всё происходит через суд», — добавила депутат.

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