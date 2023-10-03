Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учёта

Рособрнадзор будет собирать данные для ведения воинского учёта учащихся школ, колледжей и вузов и передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс.

РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 19 сентября заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявил, что полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учёта возможно не раньше 2025 года.