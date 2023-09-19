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Минцифры: введение единого реестра воинского учёта возможно только с 2025 года

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Полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учёта возможно не раньше 2025 года.
Минцифры: введение единого реестра воинского учёта возможно только с 2025 года
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

«Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года... Потому что есть очень жёсткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Минцифры России уточнили, что портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.

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