Минцифры России: цифровые копии не заменят оригиналы документов

В Минцифры России уточнили, что портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.

РИА Новости

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта. «Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных бытовых случаях», — говорится в сообщении Минцифры. Отмечается, что перечень ситуаций, когда можно будет предъявлять цифровую копию документа, определит российское правительство. В феврале Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.