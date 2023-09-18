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Минцифры России: цифровые копии не заменят оригиналы документов

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В Минцифры России уточнили, что портал «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, цифровые копии полностью не заменят оригиналы документов, удостоверяющих личность.
Минцифры России: цифровые копии не заменят оригиналы документов
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте».

Россияне смогут в ряде случаев предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта.

«Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных бытовых случаях», — говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что перечень ситуаций, когда можно будет предъявлять цифровую копию документа, определит российское правительство. 

В феврале Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.

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