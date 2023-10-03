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В Роскомнадзоре рассказали о возможной блокировке VPN-сервисов

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Анастасия Румянцева
Пресс-служба Роскомнадзора прокомментировала RT информацию о намерении с марта 2024 года блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки.
В Роскомнадзоре рассказали о возможной блокировке VPN-сервисов
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» на территории России запрещено распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

«Согласно проекту постановления правительства, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещённой информации. После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию», — уточнили в РКН.

Ранее сенатор Артём Шейкин заявил о том, что Роскомнадзор намерен с марта 2024 года блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.

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