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Силуанов: Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн

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Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договорённости в правительстве по этому вопросу пока нет.
Силуанов: Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые её поддерживают, в данном случае — Минфин», — цитирует его ТАСС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.

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