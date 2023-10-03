Силуанов: Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, но итоговой договорённости в правительстве по этому вопросу пока нет.

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые её поддерживают, в данном случае — Минфин», — цитирует его ТАСС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что российский Минпромторг поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкогольной продукции.