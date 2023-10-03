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Опрошенные RT специалисты назвали основные причины возгорания смартфонов

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Анастасия Белоусова
Специалисты рассказали в беседе с RT о причинах, которые могут спровоцировать возгорание смартфона. По словам экспертов, это может быть связано как с повреждённой батареей, так и с использованием некачественного зарядного устройства.
Опрошенные RT специалисты назвали основные причины возгорания смартфонов
  • Gettyimages.ru

По словам замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, чаще всего возгорание может быть связано, например, с вышедшими из строя аккумуляторами или с некачественными зарядными устройствами.

Специалист посоветовал при «деградации» аккумулятора в телефоне производить его замену, не оставлять смартфон без присмотра, а также не нагружать устройство играми при зарядке.

В свою очередь, директор регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков пояснил, что, по статистике, таких случаев фиксируется порядка 120 в год, то есть — около десяти в месяц.

«Связано это может быть с повреждённой батареей после падений. Затем, возгорание может спровоцировать нахождение смартфона под прямыми солнечными лучами. Когда, например, его оставили на зарядке на подоконнике», — объяснил собеседник RT. 

Кроме того, он порекомендовал пользователям не использовать телефон, если его корпус деформирован. 

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов согласился с предыдущими экспертами, отметив, что важным моментом являются нормальные зарядные устройства.

«Если мы покупаем дешёвую зарядку, у которой тоненькие провода, устройства, которые повреждены, у которых провода перебиты, — их использование уже небезопасно. В данном случае возгорание возможно», — заключил Ульянов. 

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин прокомментировал информацию о том, что трое детей пострадали в результате пожара, возникшего из-за самоката, который загорелся в квартире на улице Минской в Москве.

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