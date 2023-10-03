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Специалисты рынка труда составили подборку необычных вакансий для подработки

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Эксперты рынка труда составили подборку нестандартных вакансий для подработки. Среди них — диктор на ж/д вокзале и тайный покупатель.
Специалисты рынка труда составили подборку необычных вакансий для подработки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Претендующий на вакансию диктора на железнодорожном вокзале должен обладать поставленным голосом и уметь консультировать пассажиров. Зарплата — до 40 тыс. рублей в месяц.

В обязанности тайного покупателя входит посещение магазинов, кафе, салонов по заданию работодателей для проверки качества обслуживания. Гонорар за посещение одной точки — 500—3000 рублей.

На ТВ требуются актёры и актрисы массовки для съёмок в кино. Гонорар — от 700 до 1400 рублей за смену.

Для обновления данных о заведениях на интернет-картах нужны любители пеших прогулок. За такую подработку предлагают 20—45 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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