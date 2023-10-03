В Москве погиб человек после падения на пути на станции метро «Профсоюзная»
В Московском метрополитене погибла женщина, упавшая на пути станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии.
Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД.
По информации ведомства женщина скончалась от полученных травм.
В марте в Москве мужчина толкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская».
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